Boss in Incognito riparte con l’imprenditrice Martina Oliviero (Di martedì 31 maggio 2022) Martina Oliviero Boss in Incognito riparte “in dolcezza”. La prima puntata della nuova edizione – che sarà composta da quattro appuntamenti e condotta ancora da Max Giusti – andrà in onda oggi alle 21.20 su Rai 2 ed avrà per protagonista l’imprenditrice campana Martina Oliviero: sarà lei ad affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai propri dipendenti sotto mentite spoglie, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. L’Azienda Oliviero di Martina Oliviero L’Azienda Oliviero, la cui sede si trova a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è attiva dal 1910. Conta centoventi dipendenti, diecimila metri quadri di stabilimenti e, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 31 maggio 2022)in“in dolcezza”. La prima puntata della nuova edizione – che sarà composta da quattro appuntamenti e condotta ancora da Max Giusti – andrà in onda oggi alle 21.20 su Rai 2 ed avrà per protagonistacampana: sarà lei ad affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai propri dipendenti sotto mentite spoglie, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. L’AziendadiL’Azienda, la cui sede si trova a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è attiva dal 1910. Conta centoventi dipendenti, diecimila metri quadri di stabilimenti e, ...

