Boss in Incognito, anticipazioni prima puntata 31 maggio 2022: chi è l'imprenditore, quante puntate sono (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo il successo della scorsa edizione, su Rai 2 sta per tornare Boss in Incognito, il docu reality che da sempre appassiona migliaia e migliaia telespettatori. Quel programma che racconta le storie degli imprenditori, che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per un'intera settimana, travestiti, al fianco dei loro dipendenti. Chi è la Boss in Incognito Martina Oliviero Questa sera, martedì 31 maggio, andrà in onda la prima puntata e la Boss in Incognito, quella che si camufferà e con una nuova identità e aspetto fisico, con trucco e parrucca lavorerà al fianco dei suoi dipendenti, è Martina Oliviero, che produce torrone e cioccolata per la grande distribuzione. La sede della sua azienda si trova a Monteforte Irpino, in ...

