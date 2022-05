Boss in incognito: anticipazioni 31 maggio 2022 (Di martedì 31 maggio 2022) Boss in incognito torna stasera in tv martedì 31 maggio 2022 su Rai 2. Il docu-reality è condotto da Max Giusti, e seguirà gli imprenditori mentre camuffati lavoreranno tra i loro dipendenti. Ecco di seguito tutte le anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Protagonista della prima puntata sarà Martina Oliviero, giovane manager dell’azienda Oliviero, che produce torrone e cioccolata per la grande distribuzione. La sede dell’azienda si trova a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, conta centoventi dipendenti, diecimila metri quadri di stabilimenti e, ogni anno, trasforma ottomila quintali di cioccolata e produce oltre cinquemila quintali di torrone. Nel corso della puntata Martina Oliviero incontrerà i propri operai: Mina, che la affiancherà nella produzione del ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 31 maggio 2022)intorna stasera in tv martedì 31su Rai 2. Il docu-reality è condotto da Max Giusti, e seguirà gli imprenditori mentre camuffati lavoreranno tra i loro dipendenti. Ecco di seguito tutte le. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Protagonista della prima puntata sarà Martina Oliviero, giovane manager dell’azienda Oliviero, che produce torrone e cioccolata per la grande distribuzione. La sede dell’azienda si trova a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, conta centoventi dipendenti, diecimila metri quadri di stabilimenti e, ogni anno, trasforma ottomila quintali di cioccolata e produce oltre cinquemila quintali di torrone. Nel corso della puntata Martina Oliviero incontrerà i propri operai: Mina, che la affiancherà nella produzione del ...

Pubblicità

infoitcultura : Su Rai 2 torna Boss in Incognito con Max Giusti: le anticipazioni del 31 maggio - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Max Giusti a @tvblogit: 'Su Rai2 c’è posto per me, ma dipende tutto da #BossinIncognito”. E su #GuessMyAge… https://t.… - tuttopuntotv : Su Rai 2 torna Boss in Incognito con Max Giusti: le anticipazioni del 31 maggio #BossinIncognito #MaxGiusti - infoitcultura : Boss in incognito 2022 con Max Giusti su Rai 2, prima puntata il 31 maggio - infoitcultura : Max Giusti torna su Rai2 con “Boss in incognito” -