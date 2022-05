Borsa: Mosca chiude in calo ( - 1,8%), si rafforza rublo (Di martedì 31 maggio 2022) Chiusura in netto calo per la Borsa di Mosca. L'indice Moex ha perso l'1,86% a 2,355 punti. Il rublo si è rafforzato: il cambio a sera è a 62,98 rubli per un dollaro, rispetto ai 64 del giorno prima, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Chiusura in nettoper ladi. L'indice Moex ha perso l'1,86% a 2,355 punti. Ilsi èto: il cambio a sera è a 62,98 rubli per un dollaro, rispetto ai 64 del giorno prima, ...

