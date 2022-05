Bonus psicologo, ora è ufficiale: funzionamento e come far domanda (Di martedì 31 maggio 2022) Il ministro Speranza ha chiarito il funzionamento del Bonus psicologo che sarà valido fino a esaurimento fondi: tutti i dettagli. Il Decreto pubblicato il 27 maggio dal ministero della Salute chiarisce finalmente le modalità di fruizione del Bonus psicologo. Il Bonus era stato introdotto per la prima volta nel Decreto Milleproroghe. Una seduta con lo psicologo (pixabay)Questo nuovo incentivo vuole essere un modo per incoraggiare le persone a prendersi cura della propria salute mentale, usufruendo di un servizio specialistico attraverso la consulenza di un professionista. L’esigenze di finanziare una simile misura nasce in seguito alla traumatica esperienza della pandemia e della quarantena, che ha influito sul benessere mentale di moltissime ... Leggi su vesuvius (Di martedì 31 maggio 2022) Il ministro Speranza ha chiarito ildelche sarà valido fino a esaurimento fondi: tutti i dettagli. Il Decreto pubblicato il 27 maggio dal ministero della Salute chiarisce finalmente le modalità di fruizione del. Ilera stato introdotto per la prima volta nel Decreto Milleproroghe. Una seduta con lo(pixabay)Questo nuovo incentivo vuole essere un modo per incoraggiare le persone a prendersi cura della propria salute mentale, usufruendo di un servizio specialistico attraverso la consulenza di un professionista. L’esigenze di finanziare una simile misura nasce in seguito alla traumatica esperienza della pandemia e della quarantena, che ha influito sul benessere mentale di moltissime ...

Pubblicità

fanpage : “Siamo partiti dal bonus di 80 euro e abbiamo continuato con decine di bonus più svariati, ora anche il bonus psico… - fattoquotidiano : Bonus psicologo, Bonomi lo sbeffeggia davanti agli industriali: “Questo Paese ha dei problemi”. Sensi: “Parole sbag… - AlexBazzaro : Le provano tutte, le scimmie, le armi, l’invasione russa dell’Ucraina. Gente che fino a due anni non sapevano nemme… - Roberta13nove : RT @VigVigano: Salute sociale non è dare 200euro per il bonus psicologo, ma dare diritto al lavoro. @Quirinale @ANMagistrati @CorteCost @Gi… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Il bonus psicologo è attivo: come funziona e chi ne ha diritto - TorinoToday -