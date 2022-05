Bonus – Fatta la legge, trovato l’inganno (Di martedì 31 maggio 2022) – Bonus di qua, Bonus di là, Bonus per comprare il monopattino, Bonus per verniciare il condominio. Poi, qualcuno ne approfitta per imbrogliare. Fatta la legge trovato l’inganno, si dice. A rigor di logica, per evitare gli inganni, basterebbe non fare le leggi. E l’Italia ne ha già troppe, e ognuna costa troppo alle tasche dei cittadini. (Ard) Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022) –di qua,di là,per comprare il monopattino,per verniciare il condominio. Poi, qualcuno ne approfitta per imbrogliare.la, si dice. A rigor di logica, per evitare gli inganni, basterebbe non fare le leggi. E l’Italia ne ha già troppe, e ognuna costa troppo alle tasche dei cittadini. (Ard)

