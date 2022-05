Bonus edilizi | a Napoli domani fermi centinaia di cantieri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidiedili die provinciasi fermeranno per protesta. E rischiano di bloccarsi anche nei prossimi mesi per mancanza di liquidità. Con disagi gravissimi per i committenti – si tratta prevalentemente di condomini – che si troveranno con ponteggi montati e da pagare ma con le opere bloccate. Secondo una prima stima nella sola provincia disono attivi circa 4000per le ristrutturazioni in edifici privati.piccoli e medi imprenditori edili, accompagnati dai loro dipendenti, scenderanno in piazza aper chiedere lo sblocco delle cessioni di crediti d imposta ovvero di quelle procedure che consentono loro di monetizzare quanto hanno concesso sotto ...