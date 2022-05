Bonus acquisti appartamenti e garage: detrazioni fino a 81.600€, domande aperte da luglio (Di martedì 31 maggio 2022) Un’altra agevolazione per supportare il settore immobiliare e, soprattutto, aiutare gli italiani in difficoltà a seguito dell’inflazione e della crisi energetica di questi ultimi tempi. Si tratta di un incentivo introdotto dal decreto-legge n.63 del 2013, articolo 16, per gli interventi di demolizione e ricostruzione e conseguente vendita di fabbricati situate nelle zone sismiche classificate a rischio 1,2 e 3. Leggi anche: SuperBonus, si può modificare la planimetria catastale? Ecco come fare SismaBonus acquisti: sconto fino a 81.600 euro La data limite è segnata dal 30 giugno 2022: entro tale giorno sarà possibile richiedere il SismaBonus acquisti al 110%. Poi, a partire dal mese successivo e fino alla scadenza definitiva dell’agevolazione (31 dicembre 2024), le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) Un’altra agevolazione per supportare il settore immobiliare e, soprattutto, aiutare gli italiani in difficoltà a seguito dell’inflazione e della crisi energetica di questi ultimi tempi. Si tratta di un incentivo introdotto dal decreto-legge n.63 del 2013, articolo 16, per gli interventi di demolizione e ricostruzione e conseguente vendita di fabbricati situate nelle zone sismiche classificate a rischio 1,2 e 3. Leggi anche: Super, si può modificare la planimetria catastale? Ecco come fare Sisma: scontoa 81.600 euro La data limite è segnata dal 30 giugno 2022: entro tale giorno sarà possibile richiedere il Sismaal 110%. Poi, a partire dal mese successivo ealla scadenza definitiva dell’agevolazione (31 dicembre 2024), le ...

