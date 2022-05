Bonus 200 euro, fuori docenti e Ata precari. Politica al lavoro per includerli: emendamento M5S al Decreto Aiuti (Di martedì 31 maggio 2022) “Abbiamo presentato un emendamento al Decreto Aiuti per sanare il vulnus dell’articolo 32 che esclude dal riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro il personale precario della scuola e Ata con contratti in scadenza”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 31 maggio 2022) “Abbiamo presentato unalper sanare il vulnus dell’articolo 32 che esclude dal riconoscimento dell’indennità una tantum di 200il personaleo della scuola e Ata con contratti in scadenza”. L'articolo .

