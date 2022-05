Bonucci: «Mondiale ferita aperta. Giorgio grande persona e grande capitano» (Di martedì 31 maggio 2022) Le parole di Leonardo Bonucci in vista della partita contro l’Argentina di mercoledì sera a Wembley: «Da Chiellini ho imparato tanto» Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro l’Argentina in programma domani a Wembley. Di seguito le sue parole: Mondiale ferita aperta – «Sì, fin quando non si giocherà sarà così. La colpa è nostra, bastava davvero poco per poterci giocare qualcosa di davvero unico per la carriera di un giocatore. Ringraziamo Messi per le belle parole spese per noi, domani si incontreranno due nazionali vincenti e vogliamo dare spettatore per portare a casa il trofeo». TESTIMONE DA CHIELLINI – «È doveroso goderci quest’ultima giornata con lui, è stato un grande compagno di campo e di vita. Da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Le parole di Leonardoin vista della partita contro l’Argentina di mercoledì sera a Wembley: «Da Chiellini ho imparato tanto» Leonardoè intervenuto in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro l’Argentina in programma domani a Wembley. Di seguito le sue parole:– «Sì, fin quando non si giocherà sarà così. La colpa è nostra, bastava davvero poco per poterci giocare qualcosa di davvero unico per la carriera di un giocatore. Ringraziamo Messi per le belle parole spese per noi, domani si incontreranno due nazionali vincenti e vogliamo dare spettatore per portare a casa il trofeo». TESTIMONE DA CHIELLINI – «È doveroso goderci quest’ultima giornata con lui, è stato uncompagno di campo e di vita. Da ...

