Bologna | ufficiale | Giovanni Sartori è il nuovo responsabile dell’area tecnica

Leggi su sportface

(Di martedì 31 maggio 2022) Adesso èè ildel, così come annunciato dal sitodel club felsineo. L’ex direttore sportivo dell’Atalanta, con un passato ventennale al Chievo, è stato in queste due società protagonista di una scalata che in entrambi i casi ha portato addirittura alla Champions League. Prende il posto di Riccardo Bigon. “Ringrazio affettuosamente Riccardo per il lavoro di questi anni con noi e gli auguro ogni fortuna per il suo futuro. È sempre difficile assumere decisioni del genere, specialmente quando si ha a che fare con professionisti che si sono sempre dedicati con impegno al lavoro per il Club”, ha dichiarato il presidente Joey Saputo. SportFace.