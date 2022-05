Bologna | Samuele Bersani sul bus dopo il concerto di Brunori Sas | i passeggeri cantano «Giudizi universali» e «Spaccacuore» – Il video

(Di martedì 31 maggio 2022) Un viaggio in bus si è trasformato in unimprovvisato. È successo adove alcunidi ritorno a casa daldiSas hanno riconosciuto, anche presente al. Così tutti insieme hanno iniziato a intonare i brani «» e «», entrambi di. I, poi, sono stati postati su Instagram dallo stesso cantante. «Tornare a casa in autobus con dei fan diSasessere stato anch’io al suo bellissimo. Fatto É diventato l’autobus della gita», ha conclusodi ...

Pubblicità

antoniorosato72 : Samuele Bersani torna in autobus dal concerto di Brunori Sas: i passeggeri cantano 'Spaccacuore'. Simpatico siparie… - dariocruz73 : Bologna ?? - Agoefilo2 : RT @fscireIT: ?? Disponibile un nuovo kit formativo del #portalePARS ?? Il kit '#Ebraismo e #cristianesimo: la storia di una separazione', è… - redazionerumors : Samuele Bersani sul bus a Bologna, i fan lo omaggiano in coro Leggi l'articolo completo su - rockolpoprock : Metti una sera a Bologna con Samuele Bersani (sul bus) -

Un viaggio in bus si è trasformato in un concerto improvvisato. È successo adove alcuni passeggeri di ritorno a casa dal concerto di Brunori Sas hanno riconosciutoBersani , anche presente al concerto. Così tutti insieme hanno iniziato a intonare i brani " ...Dopo essersi goduto il concerto di Brunori Sas aBersani ha deciso di tornare a casa in bus. Mentre si trovava sull'auto, nonostante la mascherina, è stato riconosciuto dalle persone e celebrato in maniera speciale. Infatti i ...Samuele Bersani viene riconosciuto da alcuni fan sull'autobus di ritorno dal concerto a Bologna di Brunori Sas e tutti iniziano a cantare i suoi successi ...Bologna, 31 maggio 2022 - "Tornare a casa in autobus insieme a dei fans di Brunori Sas dopo essere stato anch'io al suo bellissimo concerto". Con queste parole Samuele Bersani ha commentato su Instagr ...