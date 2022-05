Bologna, Hickey nel mirino dell’Arsenal: le ultime (Di martedì 31 maggio 2022) Il terzino Aaron Hickey potrebbe essere uno dei sacrificabili per fare cassa in casa Bologna: sullo scozzese ci sarebbe l’Arsenal Aaron Hickey potrebbe lasciare Bologna dopo due stagioni. Quella appena conclusa è stata la migliore per lui in Italia, dopo un periodo di adattamento più che doveroso. Mihajlovic ha sempre puntato sul classe 2002 che ha ripagato sul campo la fiducia del tecnico. Ora sul terzino scozzese avrebbero messo gli occhi anche alcune squadre di Premier League, su tutte l’Arsenal. La cessione del terzino potrebbe essere dolorosa ma doverosa per rimpinguare le casse societarie e utilizzare l’incasso sul mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Il terzino Aaronpotrebbe essere uno dei sacrificabili per fare cassa in casa: sullo scozzese ci sarebbe l’Arsenal Aaronpotrebbe lasciaredopo due stagioni. Quella appena conclusa è stata la migliore per lui in Italia, dopo un periodo di adattamento più che doveroso. Mihajlovic ha sempre puntato sul classe 2002 che ha ripagato sul campo la fiducia del tecnico. Ora sul terzino scozzese avrebbero messo gli occhi anche alcune squadre di Premier League, su tutte l’Arsenal. La cessione del terzino potrebbe essere dolorosa ma doverosa per rimpinguare le casse societarie e utilizzare l’incasso sul mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

