Pubblicità

reportrai3 : Nunzio Briguglio parlò del ruolo di Bafisud di proprietà di Umberto Ortolani, l'eminenza finanziaria della P2, cond… - sportli26181512 : Bologna, da uno scozzese all'altro: già trovato il sostituto di Hickey: Da uno scozzese all'altro. In caso di cessi… - tripps42 : Aldo Semerari era uno psichiatra e criminale italiano. Il suo nome è legato a varie vicende degli anni di piombo tr… - cesco1952 : @BolognaSpazio @rep_bologna Se ne va uno “allergico” al vaccino ?? - Nutizieri : Pd e Articolo Uno fanno festa insieme in Emilia -

FM-world

... l'esordio come fumettista Chi era Magnus: gli ultimi anni Consideratodei fumettisti più ... Chi era Magnus Roberto Raviola, nome del fumettista italiano noto come Magnus, è nato ail 31 ......i terroristi Il recente incontro a Ouagadagou tra il leader della cittadina di Djibo edei capi ... Dopo un tour in Sicilia, a Torino,e Alessandria, il libro approda a Roma, Museo Pigorini, ... Radio Nettuno Bologna Uno coinvolge anche Ferrara, Ravenna e Forlì nei play-off di basket Bologna - La manifestazione che quest'anno giunge alla settima edizione prevede l'allestimento di uno scenario dei primi del Novecento, tra spettacoli, musica, stand e cibo.(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAG - Calcio, padel e solidarietà, con il coinvolgimento di tre giovani ucraine, in qualità di arbitre professioniste. Dopo lo stop causato dalla pandemia, ...