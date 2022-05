Boe per proteggere le balene nell’Atlantico (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Boe robotizzate per proteggere la balena franca nordatlantica. E’ il progetto attuato dal laboratorio statunitense del Woods Hole Oceanographic Institution, che insieme al gigante francese delle spedizioni CMA CGM cerca di proteggere queste balene dalle collisioni con le navi. Queste boe riescono infatti a calcolare la posizione dei mammiferi marini, registrando in tempo reale i loro suoni, dando così la possibilità alle navi di evitarle con più facilità. Le balene franche sono ormai meno di 340 in tutto il mondo e gli impatti con le navi sono una delle maggiori minacce alla loro conservazione, poiché si spostano in alcuni dei tratti di oceano più trafficati del pianeta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Boe robotizzate perla balena franca nordatlantica. E’ il progetto attuato dal laboratorio statunitense del Woods Hole Oceanographic Institution, che insieme al gigante francese delle spedizioni CMA CGM cerca diquestedalle collisioni con le navi. Queste boe riescono infatti a calcolare la posizione dei mammiferi marini, registrando in tempo reale i loro suoni, dando così la possibilità alle navi di evitarle con più facilità. Lefranche sono ormai meno di 340 in tutto il mondo e gli impatti con le navi sono una delle maggiori minacce alla loro conservazione, poiché si spostano in alcuni dei tratti di oceano più trafficati del pianeta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Honor 70 ufficiale: caratteristiche e prezzi

L' Honor 70 vanta uno schermo curvo OLED BOE da 6.67 pollici.

Samsung Display ha smesso di fare pannelli LCD

Una scelta strategica: i prezzi dei pannelli LCD sono in picchiata per la fortissima concorrenza dei produttori cinesi e di Taiwan: AUO, BOE, CSOT sfornano migliaia di pezzi al giorno a prezzi competitivi.