Bnp Paribas vuole smembrare la Bnl per favorire aziende francesi. Verso la cessione di 800 lavoratori (Di martedì 31 maggio 2022) A fronte dei lusinghieri risultati ottenuti da Bnp Paribas nel 2021 crescono le preoccupazioni dei lavoratori italiani per il futuro della controllata Bnl. L’ex Istituto di via Veneto che veniva considerato come il «secondo mercato domestico» del gruppo bancario francese, sembra oggi destinato ad una progressiva marginalizzazione, attuata attraVerso il ridimensionamento della rete di agenzie, le cessioni di personale, l’alienazione del patrimonio immobiliare. Bnp Paribas ha pubblicato i suoi risultati annuali 2021, che testimoniano una performance di alto livello, con una crescita dei ricavi rispetto al 2020 (+4,4%) e al 2019 (+3,7%) ed un utile netto di 9,5 miliardi di euro nel 2021, con un incremento rispetto al 2020 (+34,3%) e al 2019 (+16,1%). L’abbandono del territorio A fronte di ciò le decisioni di Bnp ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) A fronte dei lusinghieri risultati ottenuti da Bnpnel 2021 crescono le preoccupazioni deiitaliani per il futuro della controllata Bnl. L’ex Istituto di via Veneto che veniva considerato come il «secondo mercato domestico» del gruppo bancario francese, sembra oggi destinato ad una progressiva marginalizzazione, attuata attrail ridimensionamento della rete di agenzie, le cessioni di personale, l’alienazione del patrimonio immobiliare. Bnpha pubblicato i suoi risultati annuali 2021, che testimoniano una performance di alto livello, con una crescita dei ricavi rispetto al 2020 (+4,4%) e al 2019 (+3,7%) ed un utile netto di 9,5 miliardi di euro nel 2021, con un incremento rispetto al 2020 (+34,3%) e al 2019 (+16,1%). L’abbandono del territorio A fronte di ciò le decisioni di Bnp ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Bnp Paribas vuole smembrare la Bnl per favorire aziende francesi. Verso la cessione di 800 lavoratori… - investire_biz : .@InvestimentiBNP ha emesso una nuova gamma di 15 #Certificati Maxi Cash Collect su panieri di #azioni. In questo… - InvestimentiBNP : Come recuperare le #minusvalenze con un basket di #azioni? Ce lo spiegano gli esperti di @investire_biz, spiegando… - Citywire_Italia : Bnl-Bnp Paribas LB punta a 20 miliardi di asset in 3 anni e senza acquisizioni - Ticinonline : Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di Gennady Timchenko contro il sequestro dei conti bancari di due enti… -

House of Trading: Tesla Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT18SX9 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione a 5,49. Il livello di ... L'americana Tpg in evidenza sul dossier di Doc Generici Intermediate Capital Group si è affidata, con un doppio mandato, alle banche d'affari Bnp Paribas e Barclays per la valorizzazione della controllata, uno dei maggiori player italiani del settore ... Food Service Eni: prezzo viola un livello chiave. Come operare Video analisi quotidiana sui mercati e le possibilità di trading con i certificati turbo di BNP Paribas a cura dell'Ufficio studi di Investire.biz ... I Love Poke accelera sul franchising con Bnp Paribas I Love Poke ha incrementato il numero di franchisee del 50% da quando è partito l'accordo con Bnp Paribas Leasing Solutions ... Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è il Turbo Unlimited Long dicon ISIN NLBNPIT18SX9 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione a 5,49. Il livello di ...Intermediate Capital Group si è affidata, con un doppio mandato, alle banche d'affarie Barclays per la valorizzazione della controllata, uno dei maggiori player italiani del settore ... I Love Poke annuncia partnership con BNP Paribas Video analisi quotidiana sui mercati e le possibilità di trading con i certificati turbo di BNP Paribas a cura dell'Ufficio studi di Investire.biz ...I Love Poke ha incrementato il numero di franchisee del 50% da quando è partito l'accordo con Bnp Paribas Leasing Solutions ...