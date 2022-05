Biografilm Festival 2022 | 90 film a Bologna e online | ospite Fanny Ardant | ecco il programma

Teleblogmag : Tante anteprime e proiezioni. #skyarte #skydocumentaries #skycinema Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per… - RiSpecchia : Nulla di sbagliato, il film di Davide Barletti e Gabriele Gianni prodotto da Cinemovel si presenta in prima mondial… - cecibondioli : RT @GruppoHera: Torna il grande cinema con @Biografilm e #GruppoHera: quest’anno la multiutility ha abbinato la propria partnership alle sa… - AleFabbriHA : RT @GruppoHera: Torna il grande cinema con @Biografilm e #GruppoHera: quest’anno la multiutility ha abbinato la propria partnership alle sa… - Carlino_Bologna : Biografilm Festival 2022 Bologna: il programma, le novità e come partecipare -

... sono solo alcuni degli eventi nel programma della diciottesima edizione del. Si svolgerà a Bologna dal 10 al 20 giugno e su Mymovies dal 12 al 22 giugno, ma, come sottolinea ...Il, in programma a Bologna dal 10 al 20 giugno e online su MyMovies dal 12 al 22 giugno, festeggia la diciottesima edizione confrontandosi con il mondo: "Siamo un- ha ...Il Biografilm Festival - International Celebration of Lives è ormai arrivato alla sua 18ª edizione e, come ogni anno, è pronto ad aprire l'estate bolognese arricchendola con documentari provenienti da ...Lo storico evento del grande cinema compie 18 anni: i temi di quest'anno la cultura della violenza e l'inclusività. Sono 90 i film selezionati, ecco come vederli ...