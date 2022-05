Berlusconi: "Vedo una grande carenza di leader politici" (Di martedì 31 maggio 2022) Presente allo stadio del Monza per i festeggiamenti della storica promozione in serie A della formazione brianzola, Berlusconi ha rilasciato una breve dichiarazione alla stampa Leggi su ilgiornale (Di martedì 31 maggio 2022) Presente allo stadio del Monza per i festeggiamenti della storica promozione in serie A della formazione brianzola,ha rilasciato una breve dichiarazione alla stampa

Pubblicità

SteMk17 : @Firebla52315130 Mi sa mi sa che @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @berlusconi sono gli unici che se si unissero vera… - bepper875 : @nonleggerlo Più vedo Berlusconi è più somiglia all imitazione di Sabrina Guzzanti ???? - PolliceAzzurro : @simoneresiste @GA7_Official @audelss La parcella non la pago. Ho più avvocati in famiglia che Berlusconi in carrie… - fcterni : #quartarepubblica: sono d'accordo con Berlusconi sul fatto che io interista soffro quando vedo Handanovic che mette… - dasdiafabri9 : @Orli19831 @diavolisempre Boh ahahahaha, penso che stia ironizzando lo vedo spesso al secondo blu, non sa neanche c… -