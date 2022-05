Berlusconi: «Il portiere passa al terzino che la passa al mediano che la ripassa al terzino, si perde solo tempo» (Di martedì 31 maggio 2022) Il Giornale intervista Silvio Berlusconi, appena promosso in Serie A con il suo Monza. Racconta l’atmosfera che c’era allo stadio, domenica sera, contro il pisa. «Lo stadio era una bolgia e per i ragazzi in campo era molto difficile concentrarsi. Ogni volta che ci veniva fischiato un nostro fallo avevamo tutto lo stadio contro, diventava una bolgia… Metteva paura». Lui, però, prima del fischio di inizio, li aveva indottrinati a dovere. «Negli spogliatoi, prima della partita, i ragazzi mi si erano tutti radunati attorno. Gli ho parlato a lungo, guardandoli in faccia uno ad uno, gli ho detto che dovevano essere dei guerrieri, dei gladiatori e gli ho detto che dovevano lottare su ogni palla, resistere anche all’attacco più duro, che dovevano essere sicuri della loro vittoria, che dovevano avere il fuoco negli occhi. Che avevano il dovere, anzi l’obbligo, di vincere. E ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) Il Giornale intervista Silvio, appena promosso in Serie A con il suo Monza. Racconta l’atmosfera che c’era allo stadio, domenica sera, contro il pisa. «Lo stadio era una bolgia e per i ragazzi in campo era molto difficile concentrarsi. Ogni volta che ci veniva fischiato un nostro fallo avevamo tutto lo stadio contro, diventava una bolgia… Metteva paura». Lui, però, prima del fischio di inizio, li aveva indottrinati a dovere. «Negli spogliatoi, prima della partita, i ragazzi mi si erano tutti radunati attorno. Gli ho parlato a lungo, guardandoli in faccia uno ad uno, gli ho detto che dovevano essere dei guerrieri, dei gladiatori e gli ho detto che dovevano lottare su ogni palla, resistere anche all’attacco più duro, che dovevano essere sicuri della loro vittoria, che dovevano avere il fuoco negli occhi. Che avevano il dovere, anzi l’obbligo, di vincere. E ...

Pubblicità

napolista : #Berlusconi: «Il portiere passa al terzino che la passa al mediano che la ripassa al terzino, si perde solo tempo»… - AnsaLombardia : Galli: 'Berlusconi punta a costruire squadre vincenti'. Ex portiere: 'Vuole vincere col Monza? Lo disse anche al Mi… - AnsaToscana : Galli: 'Berlusconi punta a costruire squadre vincenti'. Ex portiere: 'Vuole vincere col Monza? Lo disse anche al Mi… - sportli26181512 : Monza in A: per l'Inter subito 4 milioni, che potrebbero diventare 11: Lo storico approdo in Serie A dei Brianzoli… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Galli: 'Berlusconi punta a costruire squadre vincenti' Ex portiere: 'Vuole vincere col Monza? Lo disse anche al Milan' -