“Bergamo Paesaggio latente” | indagine fotografica di Giacomo Albo

(Di martedì 31 maggio 2022). Si intitola “” la mostraallestita dal 6 al 30 giugno alla ex-Chiesa della Maddalena (via S. Alessandro, 39) a. Promossa dall’agenzia di comunicazione Welcome, la mostra documenta ilurbano dinei giorni del lockdown totale, ad aprile 2020. È un documento straniante ed inedito della città, muta e immobile, priva dell’abituale presenza dell’elemento umano. Ma, attraverso l’obiettivo di, è possibile leggere le tracce dell’ingegno e della creatività di secoli di storia dell’uomo nei monumenti che caratterizzano le vie e le piazze di, oltre che nelle infrastrutture di accesso alla città. Una presenza “assente”, ...

Giacomo Albo. Bergamo. Paesaggio latente Bergamo. Si intitola "Bergamo. Paesaggio latente" la mostra fotografica allestita dal 6 al 30 giugno alla ex-Chiesa della Maddalena (via S. Alessandro, 39) a Bergamo. Promossa dall'agenzia di comunicazione Welcome, la mostra documenta il paesaggio urbano della città nei giorni del lockdown totale, ad aprile 2020.