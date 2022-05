Benzina: prezzo settimanale salito di 1 cent, è a 1,885 euro (Di martedì 31 maggio 2022) La media nazionale della Benzina in modalità self service la settimana scorsa (23 - 29 maggio) si è attestata a 1,885 euro al litro, circa 1 centesimo in più dalla settimana precedente (16 - 22 maggio)... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) La media nazionale dellain modalità self service la settimana scorsa (23 - 29 maggio) si è attestata a 1,885al litro, circa 1esimo in più dalla settimana precedente (16 - 22 maggio)...

Pubblicità

AngeloCiocca : Benzina di nuovo a 2 euro a litro, prezzo di luce e gas alle stelle. Chi le paga le bollette agli italiani? Quando… - ildottorino81 : RT @gaiatortora: Ma la benzina di nuovo a 2 euro se non di più è perché si era calmierato il prezzo in rialzo? #Benzina - ilarysotgiu1 : RT @Ric746: Intanto mentre questi mentecatti partoriscono una cacata al giorno e la rivendicano con soddifazione con tuitt demenziali il pr… - Kriss_Dimo : RT @SicilianoSum: La benzina in #Russia costa l'equivalente dei nostri 60 centesimi al litro. E il prezzo tende a diminuire. ?? Tanto per di… - GiaPettinelli : Benzina: prezzo settimanale salito di 1 cent, è a 1,885 euro -