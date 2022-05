Benedetta Rossi diventa attrice: protagonista di una serie tv (Di martedì 31 maggio 2022) Una grande novità in arrivo per Benedetta Rossi, la food blogger è pronta per diventare un un personaggio di una serie tv. Il nuovo progetto che la vede coinvolta sta per partire. La cooking star è diventata ormai un volto familiare per tutte le persone che la seguono fin da quando ha iniziato a fare i primi video su YouTube. La food blogger, grazie al suo modo di fare e alla sua semplicità, è riuscita ad avere un seguito enorme. Proprio grazie a questa sua popolarità, le proposte di lavoro per lei fioccano. Adesso è pronta per un nuovo progetto. fonte foto: InstagramNegli ultimi due decenni, il mondo della tv è stato “invaso” da volti legati alla cucina. Abbiamo conosciuti chef stellati, ma anche food blogger come Benedetta Rossi, che in poco tempo ... Leggi su chenews (Di martedì 31 maggio 2022) Una grande novità in arrivo per, la food blogger è pronta perre un un personaggio di unatv. Il nuovo progetto che la vede coinvolta sta per partire. La cooking star èta ormai un volto familiare per tutte le persone che la seguono fin da quando ha iniziato a fare i primi video su YouTube. La food blogger, grazie al suo modo di fare e alla sua semplicità, è riuscita ad avere un seguito enorme. Proprio grazie a questa sua popolarità, le proposte di lavoro per lei fioccano. Adesso è pronta per un nuovo progetto. fonte foto: InstagramNegli ultimi due decenni, il mondo della tv è stato “invaso” da volti legati alla cucina. Abbiamo conosciuti chef stellati, ma anche food blogger come, che in poco tempo ...

