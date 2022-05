Basket, playoff Serie A2: Scafati in finale, Piacenza battuta 77-59 in gara-5 (Di martedì 31 maggio 2022) La Givova Scafati è la seconda finalista del tabellone argento dei playoff 2021/2022 della Serie A2 di Basket. La vittoria in gara-5 su Piacenza per 77-59 vale infatti l’accesso alla finale contro Cantù, ultimo scoglio nella corsa alla promozione in A1. Un successo netto quello di Scafati, con i 19 punti di Clarke che hanno reso tutto molto più facile. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE La cronaca – Grande equilibrio nei primi minuti del match, con Scafati che si affida soprattutto a Clarke come terminale offensivo. Piacenza però risponde colpo su colpo e mette anche il naso avanti nel punteggio in un paio di occasioni, prima del break dei ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) La Givovaè la seconda finalista del tabellone argento dei2021/2022 dellaA2 di. La vittoria in-5 super 77-59 vale infatti l’accesso allacontro Cantù, ultimo scoglio nella corsa alla promozione in A1. Un successo netto quello di, con i 19 punti di Clarke che hanno reso tutto molto più facile. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE La cronaca – Grande equilibrio nei primi minuti del match, conche si affida soprattutto a Clarke come terminale offensivo.però risponde colpo su colpo e mette anche il naso avanti nel punteggio in un paio di occasioni, prima del break dei ...

Pubblicità

sportface2016 : #Basket Finale #Scudetto per la #VirtusBologna, che batte #Tortona anche in gara-3 e chiude la serie di semifinale… - sportface2016 : #Basket #SerieA2 Vittoria in gara-5 per #Scafati, che supera #Piacenza e vola in finale #playoff - Gazzetta_it : La Virtus Bologna è già in finale: 69-77 a Tortona in gara 3 #basket #LBAPlayoff2022 - FutbolDaltonico : RT @sportmediaset: Virtus implacabile e prima finalista: 3-0 nella serie con Tortona #LBAPlayoff2022 - LaCittaSalerno : +++ #BASKET +++ Givova Scafati conquista la finale playoff LEGGI QUI --> -