Basket | Meo Sacchetti esonerato | Italia senza allenatore Clamorosa decisione a tre mesi dagli Europei

(Di martedì 31 maggio 2022) Laè di quelle del tutto clamorose, che aprono scenari totalmente impensabili a trecon girone a Milano. Meoè stato sollevato dall’incarico di capodella Nazionalena. Recita così il comunicato apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale della FIP: “La Federazionena Pallacanestro comunica che, al termine di un incontro svoltosi in data odierna a Roma tra il presidente della FIP Giovanni Petrucci e coach Meo, è stato risolto l’accordo contrattuale tra le parti. A, in carica dal settembre 2017 per un totale di 50 partite sulla panchina Azzurra, vanno i sentiti ringraziamenti per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni e ...

