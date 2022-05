Basket, Italia: dopo l’esonero di Meo Sacchetti, il favorito è Gianmarco Pozzecco (Di martedì 31 maggio 2022) dopo l’inattesa risoluzione contrattuale (un esonero in pratica) di Meo Sacchetti, intorno alla panchina dell’ItalBasket si è scatenato il toto-nome per capire quale sarà il tecnico che sostituirà l’allenatore di Altamura. Secondo la Gazzetta dello Sport, il favorito alla successione di Sacchetti sarebbe Gianmarco Pozzecco, che attualmente occupa il posto di assistente all’Olimpia Milano, all’interno dello staff di Ettore Messina. L’obiettivo è già orientato verso i prossimi Europei (settembre 2022), che peraltro l’Italia avrà la fortuna, nella prima fase, proprio in quel del capoluogo meneghino. Nel frattempo, Meo Sacchetti, dai suoi canali social, ha salutato la nazionale, una rappresentativa con cui, va ricordato, era riuscito ad ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022)l’inattesa risoluzione contrattuale (un esonero in pratica) di Meo, intorno alla panchina dell’Italsi è scatenato il toto-nome per capire quale sarà il tecnico che sostituirà l’allenatore di Altamura. Secondo la Gazzetta dello Sport, ilalla successione disarebbe, che attualmente occupa il posto di assistente all’Olimpia Milano, all’interno dello staff di Ettore Messina. L’obiettivo è già orientato verso i prossimi Europei (settembre 2022), che peraltro l’avrà la fortuna, nella prima fase, proprio in quel del capoluogo meneghino. Nel frattempo, Meo, dai suoi canali social, ha salutato la nazionale, una rappresentativa con cui, va ricordato, era riuscito ad ...

Eurosport_IT : Annuncio a sorpresa da parte della Federazione: con un comunicato l' Italbasket rivela che Meo Sacchetti non è più… - BasketCity_net : - gifrachino : Chissà #Meo che gli avrà fatto a #Petrucci. Aver riportato l'#Italia del #Basket alle Olimpiadi non è bastato: pecc… - scuroscuroscuro : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET PRESIDENTE FIP PETRUCCI: 'ESONERO SACCHETTI, SCELTA MIA' 'Non aveva senso proseguire così' #SkySport #Basket… - paoloigna1 : RT @supportersmagaz: L'esonero da parte di @Italbasket lascia l'amaro in bocca a @RomeoSacchetti. A noi che lo abbiamo conosciuto da vicino… -