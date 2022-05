Barcellona | sfuma Tchouameni | c'è un nuovo obiettivo numero 1

Pubblicità

OA Sport

La Ferrari può sorridere in maniera convinta al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022 ma, oggettivamente, il risultato poteva essere ...Dopo l'impresa di aver eliminato ilai quarti e poi in semifinale il West Ham l' ... Per gli scozzesisul traguardo il sogno di tornare in paradiso a dieci anni esatti dal fallimento ... F1, sfuma la prima fila tutta Ferrari a Barcellona. Verstappen tra Leclerc e Sainz, cosa cambia per la gara Niente Juventus per Ousmane Dembélé: l'attaccante francese sempre più vicino ai campioni d'Europa del Real Madrid ...Il Napoli ha preso due nuovi giocatori per la prossima stagione, ma bisogna registare una cattiva notivia per un obiettivo di mercato.