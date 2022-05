Barcellona, Laporta attacca presidente Liga Tebas: “Dichiarazioni su Lewandowski ci danneggiano” (Di martedì 31 maggio 2022) Acceso scontro tra il presidente del Barcellona Joan Laporta e il numero uno della Liga spagnola Tebas, reo di aver rilasciato Dichiarazioni sul possibile arrivo in blaugrana di Robert Lewandowski. “Chiedo a Tebas di non fare Dichiarazioni sui possibili acquisti del Barcellona, perchè chiaramente danneggia gli interessi del nostro club – ha affermato Laporta senza giri di parole – Se lo fa consapevolmente allora vuole danneggiarci, se invece non lo fa volontariamente è una conferma del suo voler essere sempre protagonista. Sono argomenti che non gli competono e dai quali deve astenersi.” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Acceso scontro tra ildelJoane il numero uno dellaspagnola, reo di aver rilasciatosul possibile arrivo in blaugrana di Robert. “Chiedo adi non faresui possibili acquisti del, perchè chiaramente danneggia gli interessi del nostro club – ha affermatosenza giri di parole – Se lo fa consapevolmente allora vuole danneggiarci, se invece non lo fa volontariamente è una conferma del suo voler essere sempre protagonista. Sono argomenti che non gli competono e dai quali deve astenersi.” SportFace.

