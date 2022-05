Pubblicità

De Jong: 'Il Barcellona è la squadra dei miei sogni. Dei rumors con gli altri club non voglio più parlare'

Franck Kessié e Andreas Chistensen - in passato sondati anche dalla stessa Juventus - non sono più così sicuri di vestire la maglia deldal luglio prossimo. Sembrava tutto fatto per gli ...Il portale iberico inoltre evidenzia come anche per ciò che concerne Lewandowski il...sul fronte cessioni va inoltre ricordato come tra i big con le valigie potrebbe esserci Frenkie de,... Barcellona, De Jong: 'Contatti con altri club Preferisco stare qui...' Frenkie de Jong parla del suo futuro: “Preferisco rimanere al Barcellona, l'ho già detto: è il club dei miei sogni. Contatti con gli altri club Non voglio ...Il Barcellona di Xavi avrebbe messo nel mirino Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie ...