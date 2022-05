Barcellona, caso Braithwaite: il club lo spinge fuori, lui fa resistenza (Di martedì 31 maggio 2022) Il Barcellona punta a sfoltire la rosa: Braithwaite è in uscita, ma il danese si oppone alla cessione, sia in prestito che in vendita C’è un caso Braithwaite in casa Barcellona: l’attaccante danese classe ’91 è uno tra i calciatori in uscita dal club catalano, secondo la volontà dell’allenatore. Secondo quanto riporta El Mundo Deportivo però, il calciatore si oppone ad ogni cessione, sia in prestito che a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Ilpunta a sfoltire la rosa:è in uscita, ma il danese si oppone alla cessione, sia in prestito che in vendita C’è unin casa: l’attaccante danese classe ’91 è uno tra i calciatori in uscita dalcatalano, secondo la volontà dell’allenatore. Secondo quanto riporta El Mundo Deportivo però, il calciatore si oppone ad ogni cessione, sia in prestito che a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

