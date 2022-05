Barak vuole Napoli: il Verona vuole 20 milioni di euro, la reazione della società azzurra (Di martedì 31 maggio 2022) Calciomercato Napoli con Antonin Barak che è uno degli obiettivi del Napoli, soprattutto se dovesse andare via Fabian Ruiz. Il centrocampista è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Verona ma vuole provare a fare il salto di qualità, anche perché il club di De Laurentiis gli darebbe la possibilità di giocare in Champions League. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Uno di quei giocatori che con Spalletti potrebbe diventare in un attimo multiuso. Il Napoli sta continuando ad aspettare il momento giusto per affondare il colpo e bussare alla porta del Verona con l’offerta giusta. Il tutto facendo leva sempre sulla volontà del giocatore, ben disposto all’idea di trasferirsi a Napoli, giocare la Champions ed essere allenato da Luciano ... Leggi su napolipiu (Di martedì 31 maggio 2022) Calciomercatocon Antoninche è uno degli obiettivi del, soprattutto se dovesse andare via Fabian Ruiz. Il centrocampista è reduce da un’ottima stagione con la maglia delmaprovare a fare il salto di qualità, anche perché il club di De Laurentiis gli darebbe la possibilità di giocare in Champions League. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Uno di quei giocatori che con Spalletti potrebbe diventare in un attimo multiuso. Ilsta continuando ad aspettare il momento giusto per affondare il colpo e bussare alla porta delcon l’offerta giusta. Il tutto facendo leva sempre sulla volontà del giocatore, ben disposto all’idea di trasferirsi a, giocare la Champions ed essere allenato da Luciano ...

