Bankitalia | Visco “La guerra ha peggiorato le prospettive di crescita”

(Di martedì 31 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Lain Ucraina, con le sue conseguenze e soprattutto con le sue incertezze, rischia di compromettere il cammino didell'Italia. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, mette in guardia il Paese. Davanti ad una platea di economisti, alla presenza della più alte cariche dello Stato, nelle considerazioni finali sulla relazione annuale 2021ricorda: “L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia segna una drammatica cesura nella storia recente. Ha innescato una grave crisi umanitaria e fatto riemergere tensioni tra le diverse aree del mondo che negli ultimi trent'anni sembravano essere state, se non del tutto superate, durevolmente ridotte. Il nostro primo pensiero è oggi rivolto alla popolazione ucraina, a chi ha perso la vita, alle persone costrette ad abbandonare le loro case, a coloro che ...

A tal proposito,ha ricordato che: La spinta delle riforme e degli investimenti che proviene dal Pnrr, quindi, rimane cruciale per il Paese secondo. Daè arrivata anche una ...Intanto stamane, il governatore diIgnazio- nelle considerazioni finali dell'anno 2021 - è tornato parlare dell'aumento dell'inflazione, invitando a evitare una vana ricorsa fra ...ROMA (ITALPRESS) - La guerra in Ucraina, con le sue conseguenze e soprattutto con le sue incertezze, rischia di compromettere il cammino di crescita dell'I ...Con stop gas dalla Russia Pil negativo nel biennio. Le stime più recenti delle maggiori organizzazioni internazionali sono simili. Se la guerra dovesse sfociare in interruzione delle forniture di gas ...