**Bankitalia: Visco, 'guerra rischia di riportarci a mondo diviso in blocchi'** (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - "È in corso da tempo una riflessione sugli equilibri internazionali e sul governo della globalizzazione, imposta dai gravi shock che hanno colpito in successione l'economia mondiale negli ultimi 15 anni, dalle conseguenze distributive di questo processo nei diversi paesi, nonché dai progressivi mutamenti nel peso relativo – demografico, economico e politico – delle nazioni avanzate e di quelle emergenti . La guerra in Ucraina rischia di deviare il corso di questo necessario ripensamento e riportarci verso un mondo diviso in blocchi, con minori movimenti non solo di beni, servizi e capitali finanziari, ma anche di tecnologie, idee e persone". Lo sottolinea il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nelle Considerazioni Finali ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - "È in corso da tempo una riflessione sugli equilibri internazionali e sul governo della globalizzazione, imposta dai gravi shock che hanno colpito in successione l'economia mondiale negli ultimi 15 anni, dalle conseguenze distributive di questo processo nei diversi paesi, nonché dai progressivi mutamenti nel peso relativo – demografico, economico e politico – delle nazioni avanzate e di quelle emergenti . Lain Ucrainadi deviare il corso di questo necessario ripensamento everso unin, con minori movimenti non solo di beni, servizi e capitali finanziari, ma anche di tecnologie, idee e persone". Lo sottolinea il governatore della Banca d'Italia Ignazionelle Considerazioni Finali ...

