Bankitalia, Visco: evitare la rincorsa prezzi-salari. Con guerra lunga due punti Pil in meno nel biennio (Di martedì 31 maggio 2022) Per il governatore di Bankitalia i rialzo dei tassi, atteso in estate «sarà più agevole se le pressioni per incrementi salariali connesse con la risalita dell'inflazione saranno contenute», anche grazie a «misure di bilancio volte a frenare il rincaro dell'energia e sostenere il reddito delle famiglie più colpite».

