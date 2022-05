Bankitalia: un figlio costa in media 640 euro al mese (Di martedì 31 maggio 2022) Negli ultimi anni mantenere un figlio in Italia è costato circa 640 euro al mese, circa un quarto del reddito medio delle famiglie. Nel 2020 però, complici le restrizioni della pandemia, la spesa si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Negli ultimi anni mantenere unin Italia èto circa 640al, circa un quarto del reddito medio delle famiglie. Nel 2020 però, complici le restrizioni della pandemia, la spesa si è ...

Pubblicità

zazoomblog : Bankitalia: ecco quanto costa oggi mantenere un figlio - Cronaca - - fisco24_info : Bankitalia: un figlio costa in media 640 euro al mese: Ma con restrizioni Covid nel 2020 la spesa si è abbassata a… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Mantenere un #figlio in Italia? Negli ultimi anni «è costato circa 640 euro al mese»: il rapporto di #bankitalia https:… - iconanews : Bankitalia: un figlio costa in media 640 euro al mese - ilmessaggeroit : Mantenere un #figlio in Italia? Negli ultimi anni «è costato circa 640 euro al mese»: il rapporto di #bankitalia -