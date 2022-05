Bambini «rubati» in Ucraina | il decreto di Putin che autorizza l’adozione

Pubblicità

... consulenza per la salute mentale e assicurazione sanitaria airimasti orfani a causa della ... nel porto siriano di Latakia, presumibilmente per scaricare cerealiall'Ucraina. Secondo le ..."Hanno il diritto di presentare domanda" di cittadinanza per i- si legge - anche "i capi delle organizzazioni di accoglienza per orfani o minori non accompagnati" o i "capi di istituzioni ... Bimbi «rubati» in Ucraina, il decreto di Putin che autorizza l’adozione Le autorità ucraine hanno più volte accusato Putin di voler rubare bambini ucraini per russificarli ed esercitare anche su di loro la propaganda di Mosca. VIDEO - Vladimir Putin: l’agente segreto che ...Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per la concessione della cittadinanza russa agli orfani ucraini del Donbass, con una procedura semplificata. Lo stesso vale anche per i bambini ...