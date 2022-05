“Balotelli come vice-Vlahovic”, la rivelazione sul calciomercato della Juventus (Di martedì 31 maggio 2022) La Juventus prepara la rivoluzione sul calciomercato, in particolar modo l’attacco è il reparto pronto a regalare grandi sorpresa. L’ultima stagione dei bianconeri non è stata positiva e la dirigenza non ha gradito il rendimento dei calciatori. Le valutazioni sono ormai chiare, solo Vlahovic e Chiesa sono sicuri di rimanere in bianconero. Dybala e Bernardeschi non hanno rinnovato il contratto, Morata e Kean sono con la valigia in mano. La dirigenza è alla ricerca di almeno tre attaccanti. Il calciatore più vicino è Angel Di Maria, ma sono ancora in corso valutazioni dal club bianconero. E’ sfumato Perisic, passato al Tottenham. Luca Momblano è un giornalista molto vicino all’ambiente Juventus e, intervistato da ‘juventibus, ha fatto il punto sul calciomercato bianconero. “Ci sono dei giocatori ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Laprepara la rivoluzione sul, in particolar modo l’attacco è il reparto pronto a regalare grandi sorpresa. L’ultima stagione dei bianconeri non è stata positiva e la dirigenza non ha gradito il rendimento dei calciatori. Le valutazioni sono ormai chiare, soloe Chiesa sono sicuri di rimanere in bianconero. Dybala e Bernardeschi non hanno rinnovato il contratto, Morata e Kean sono con la valigia in mano. La dirigenza è alla ricerca di almeno tre attaccanti. Il calciatore più vicino è Angel Di Maria, ma sono ancora in corso valutazioni dal club bianconero. E’ sfumato Perisic, passato al Tottenham. Luca Momblano è un giornalista molto vicino all’ambientee, intervistato da ‘juventibus, ha fatto il punto sulbianconero. “Ci sono dei giocatori ...

