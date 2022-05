Balotelli alla Juventus, c’è l’offerta: clamorosa ipotesi di mercato (Di martedì 31 maggio 2022) L’attacco bianconero rischia di subire una vera e propria rivoluzione nel corso dell’estate; il nuovo rinforzo potrebbe essere Balotelli. La Juventus deve rinforzarsi per tornare ad essere vincente in Italia e competitiva a livello internazionale; le operazioni da fare, però, non sono poche. Prendiamo il reparto offensivo dove Dybala e Bernardeschi sono andati via a parametro zero, Morata non dovrebbe essere riscattato e il futuro di Kean è in bilico considerando il rendimento, non ottimale, di questa stagione. L’unica buona notizia per l’attacco è il ritorno di Chiesa anche se, visto il brutto infortunio che lo ha colpito, bisognerà capire le sue condizioni. Tutte queste situazioni impongono alla Juventus di regalare ad Allegri almeno due giocatori offensivi; uno di questi potrebbe essere ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 31 maggio 2022) L’attacco bianconero rischia di subire una vera e propria rivoluzione nel corso dell’estate; il nuovo rinforzo potrebbe essere. Ladeve rinforzarsi per tornare ad essere vincente in Italia e competitiva a livello internazionale; le operazioni da fare, però, non sono poche. Prendiamo il reparto offensivo dove Dybala e Bernardeschi sono andati via a parametro zero, Morata non dovrebbe essere riscattato e il futuro di Kean è in bilico considerando il rendimento, non ottimale, di questa stagione. L’unica buona notizia per l’attacco è il ritorno di Chiesa anche se, visto il brutto infortunio che lo ha colpito, bisognerà capire le sue condizioni. Tutte queste situazioni impongonodi regalare ad Allegri almeno due giocatori offensivi; uno di questi potrebbe essere ...

Pubblicità

zerodarknesscos : RT @toselluc: Peggio di Balotelli alla Juventus c'è solo il ritorno di Felipe Melo alla Juventus - ThrilIalnManila : Balotelli alla Juve. Vlahovic con la pubalgia. Chi cazzo m’ha detto di aprire di Twitter stamattina. - antonio3160 : È più probabile che Putin perda la guerra, che #Balotelli vada alla Juve - r1voluzionenera : RT @rob_carnevale: Dovesse andare in porto #balotelli alla Juve, in aggiunta al fatto che prenderò l anno sabatico (anche solo per la prese… - serieB123 : SerieB Balotelli alla Juventus, l’annuncio a sorpresa in diretta -