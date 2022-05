Azione è in campo per il referendum Giustizia: “votiamo convintamente sì” (Di martedì 31 maggio 2022) di Erika Noschese Azione in campo a favore del referendum Giustizia. Il prossimo 12 giugno, infatti, i cittadini saranno chiamati al voto per rispondere a cinque questi che, seppur parzialmente, andranno a riformare il sistema Giustizia che oggi mostra importanti lacune che andrebbero colmate. Per l’occasione, il partito di Calenda ha organizzato per il prossimo 4 giugno, alle ore 10.30 presso il Salone del Gran Caffè Moka l’incontro “Le ragioni del sì, in attesa di una riforma organica della Giustizia” con il segretario provinciale di Azione, Antonio D’Alessio; il coordinatore provinciale dei tavoli telematici Luca Monaco; il segretario cittadino Donato D’Aiuto; l’avvocato Cecchino Cacciatore del foro di Salerno; Patrizio Rovelli, avvocato del foro di Cagliari e il ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 31 maggio 2022) di Erika Noscheseina favore del. Il prossimo 12 giugno, infatti, i cittadini saranno chiamati al voto per rispondere a cinque questi che, seppur parzialmente, andranno a riformare il sistemache oggi mostra importanti lacune che andrebbero colmate. Per l’occasione, il partito di Calenda ha organizzato per il prossimo 4 giugno, alle ore 10.30 presso il Salone del Gran Caffè Moka l’incontro “Le ragioni del sì, in attesa di una riforma organica della” con il segretario provinciale di, Antonio D’Alessio; il coordinatore provinciale dei tavoli telematici Luca Monaco; il segretario cittadino Donato D’Aiuto; l’avvocato Cecchino Cacciatore del foro di Salerno; Patrizio Rovelli, avvocato del foro di Cagliari e il ...

