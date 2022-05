Atletica | Tamberi spicca il volo a Ostrava Fontana pennella i 200 | ottimo Abdelwahed Prescod 9 93 | Bol mondiale

Pubblicità

Gianmarcosi sblocca e torna a volare! Il miglior regalo per i suoi trent'anni, da festeggiare allo scoccare della mezzanotte. Il campione olimpico del salto in alto, oggi al Golden Spike di Ostrava, ...Dopo un avvio di stagione deludente, il campione olimpico di salto in alto ritrova forma e sorriso al meeting di Ostrava.- che ha riproposto in pedana la sua tipica 'mezza barba' - salta 2.30 al secondo tenativo, vincendo davanti al brasiliano Ferreira (2.27). Un ottimo risultato in vista dei Mondiali di Eugene ...Il Golden Spike di Ostrava, tappa del World Continental Tour di atletica leggera (livello gold), ha regalato grandissime emozioni. Spiccano il record del mondo sui 300 metri ostacoli firmato dall'olan ...Il miglior regalo per i suoi trent'anni, da festeggiare allo scoccare della mezzanotte, finalmente con una misura che rispecchia il suo valore. Gianmarco Tamberi decolla a Ostrava, in Repubblica Ceca: ...