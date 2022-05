Atletica | Femke Bol squarcia una dimensione temporale | record del mondo dei 300 ostacoli | folle 36 86

(Di martedì 31 maggio 2022)Bol ha scritto una pagina memorabile di storia dell’leggera. L’olandese ha siglato il nuovodeldei 300 metri con, una distanza spuria e non inserita nei programmi degli eventi internazionali. Non è tanto il primato in sé a fare parlare (poichè ottenuto appunto in una specialità poco disputata), ma è il riscontro cronometrico a fare letteralmente trasalinare: un surreale 36.86, addirittura un secondo e mezzo rispetto al precedentetimbrato dalla ceca Zuzana Hejnova (38.16 nel 2013).Bol è entrata in una nuovaal Golden Spike di Ostrava (Repubblica Ceca), scendendo sotto il muro dei 38” e dei 37” in un colpo solo. Stiamo parlando di un crono che molte colleghe sono ...

