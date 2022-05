Atalanta, già individuato il sostituto di Muriel (Di martedì 31 maggio 2022) L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel è ricercato con insistenza dalla Juventus: perché il colombiano lasci Zingonia... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) L'attaccante dell'Luisè ricercato con insistenza dalla Juventus: perché il colombiano lasci Zingonia...

Pubblicità

infoitsport : TA24 MERCATO - Demiral riscattato dall'Atalanta e subito rivenduto, già individuato il sostituto - Fabrizio__66 : @unodikapalle @DrF4lken @CsSoldi Cifre alla mano. L'Atalanta ci ha messo 6 anni per arrivare dove adesso. Commisso… - ZonaBianconeri : RT @Pasky973: Vedo ancora che parlate di #Demiral e non capisco il perché sinceramente... la Atalanta vuole riscattare il giocatore perché… - Pasky973 : Vedo ancora che parlate di #Demiral e non capisco il perché sinceramente... la Atalanta vuole riscattare il giocato… - javame : @apuntobracco A me inquieta di più D'Amico all'Atalanta, un po' come se il dopo Gasperini (e quindi Juric) si stess… -