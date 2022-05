Atalanta | dovesse partire Muriel si pensa a Simeone

(Di martedì 31 maggio 2022) L’punta il Cholito, è questa l’idea del neo diesse Tony D’Amico per la Dea L’arrivo del Diesse Tony D’Amico in casapotrebbe far cambiare le direttive sul mercato. Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile cessione per, che piace alla Juventus. In caso di partenza del colombiano il diesse potrebbe bussare alla porta del Verona per. Nome gradito dai nerazzurri e che potrebbe essere l’oggetto del desiderio del mercato di diverse società. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @vincenzocund: Secondo le ultime indiscrezioni, #Demiral potrebbe non essere riscattato dall’#Atalanta ????????? La #Juventus , nel caso i… - vincenzocund : Secondo le ultime indiscrezioni, #Demiral potrebbe non essere riscattato dall’#Atalanta ????????? La #Juventus , nel… - maurisan75 : @Antonio04947706 @acmilan @OfficialSSLazio @acffiorentina @Atalanta_BC @SassuoloUS @HellasVeronaFC Con Radu invece… - ElCalha20 : @Antonio04947706 @acmilan @OfficialSSLazio @acffiorentina @Atalanta_BC @SassuoloUS @HellasVeronaFC E occhio al Monz… - marcomagliano22 : @Antonio04947706 @acmilan @OfficialSSLazio @acffiorentina @Atalanta_BC @SassuoloUS @HellasVeronaFC Beh vi consiglio… -

... legata al futuro di Igor Tudor, il quale adesso è in pole per la panchina del Bologna nel casoterminare il ciclo targato Mihajlovic come sembra., UFFICIALE: D'Amico è il nuovo DsDi ...... per il cartellino, una cifra inferiore rispetto a quella che richiede l'che vorrebbe nel ... soprattutto nel caso in cui lo stesso giocatorespingere per la pista juventina. window.I Pozzo hanno fatto la loro scelta, il classe '74 è al momento l'unico obiettivo per la panchina Dopo la frenata di ieri le sensazioni sono positive, una fumata bianca è possibile. Udinese e Ascoli st ...L'asse tra Atalanta e Fiorentina che potrebbe portare a uno scambio tra Gollini, di rientro dal prestito al Tottenham, e Kouamé, di rientro dal prestito all'Anderlecht, ...