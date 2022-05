(Di martedì 31 maggio 2022)in Appello, ancheera stata accolta la tesi difensiva per la quale ladella violenza sessuale sarebbe stata "troppo" e quindi "non abbastanza attraente per subire uno ...

Sarx88 : RT @repubblica: Ancona, erano stati assolti dallo stupro perche' la vittima era 'troppo mascolina'. Ora la Cassazione li condanna https://t… - MataGabry : RT @repubblica: Ancona, erano stati assolti dallo stupro perche' la vittima era 'troppo mascolina'. Ora la Cassazione li condanna https://t… - giuspeali : RT @repubblica: Ancona, erano stati assolti dallo stupro perche' la vittima era 'troppo mascolina'. Ora la Cassazione li condanna https://t… - repubblica : Ancona, erano stati assolti dallo stupro perche' la vittima era 'troppo mascolina'. Ora la Cassazione li condanna - gipsy1966 : RT @zingaromarcelbs: nel 1517 papa Leone X fece pubblicare la taxa camarae, un testo nel quale si stila una lista dei vizi dei preti e del… -

Agenzia ANSA

ANCONA -in Appello , ancheera stata accolta la tesi difensiva per la quale la vittima della violenza sessuale sarebbe stata "troppo mascolina" e quindi "non abbastanza attraente per subire uno ...in Appello, ancheera stata accolta la tesi difensiva per la quale la vittima della violenza sessuale sarebbe stata "troppo mascolina" e quindi "non abbastanza attraente per subire uno ... Assolti perché vittima stupro 'mascolina', condanna Cassazione - Cronaca