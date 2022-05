Assessore regionale: “Pronti a chiedere lo stato di calamità per la grandinata a Bergamo” (Di martedì 31 maggio 2022) “Stiamo raccogliendo le schede dei danni registrati dalle aziende agricole in seguito alla violenta grandinata della sera del 28 maggio che ha colpito le province di Cremona, Lodi, Bergamo e Pavia. Siamo Pronti a chiedere al Governo lo stato di calamità e la deroga al Dlgs 102?. Lo annuncia l’Assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi. “Questi fenomeni atmosferici – continua la Nota – sono sempre più frequenti e violenti. È necessaria una tutela assicurativa sempre più diffusa. In Lombardia il 45% della superficie agricola è assicurato e c’è una coscienza sempre più diffusa sull’importanza di questa necessità anche per far fronte ai cambiamenti climatici che portano ad avere periodi di prolungata siccità ... Leggi su bergamonews (Di martedì 31 maggio 2022) “Stiamo raccogliendo le schede dei danni registrati dalle aziende agricole in seguito alla violentadella sera del 28 maggio che ha colpito le province di Cremona, Lodi,e Pavia. Siamoal Governo lodie la deroga al Dlgs 102?. Lo annuncia l’lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi. “Questi fenomeni atmosferici – continua la Nota – sono sempre più frequenti e violenti. È necessaria una tutela assicurativa sempre più diffusa. In Lombardia il 45% della superficie agricola è assicurato e c’è una coscienza sempre più diffusa sull’importanza di questa necessità anche per far fronte ai cambiamenti climatici che portano ad avere periodi di prolungata siccità ...

