Ascolti tv | La Fortuna sfida L' Isola dei Famosi | com' è andata

(Di martedì 31 maggio 2022) Torna a svettare in testa alla classifica dei programmi più visti della prima serata L'dei. Dopo l'ulitma puntata di venerdì 27 maggio 2022 che l'ha visto confrontarsi senza eccellere c

Pubblicità

davidemaggio : #AscoltiTV | Lunedì 30 maggio 2022· L’Isola dei Famosi cresce (19.1% – 2.4 mln). La Fortuna parte dal 13.3% (2.2… - fanpage : Ascolti tv Chi ha vinto ieri sera tra l' #isola dei famosi e La fortuna, nuova fiction Rai - MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 30 maggio 2022: L'isola dei famosi vince di poco su Fortuna, bene Report e Overdrive #ascoltiTV - tvzoomitalia : #Ascoltitv 30 maggio 2022: Ilary Blasi vince la serata. Molto bene “Report”. “Isola dei Famosi” 19,09%, “La fortuna… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 30 maggio 2022: Ilary Blasi vince la serata. Molto bene “Report”. “Isola dei Famosi” 19,09%, “La fortuna… -

L'ultimo singolo della cantante, appena uscito, ha raggiunto i 30 milatra Spotify e ... Nei 7 anni successivi vince diversi titoli nazionali ed europei e ha ladi ballare in tutto il ...E non era il Covid per. Così è nato Carlo, un regalo di dio. Non hai paura che cresca in ...musica italiana oggi Si è verificato uno tsunami che ha cambiato le proporzioni tra gli...Roma, 31 mag. (askanews) - Di seguito gli ascolti tv della Rai di lunedì 30 maggio: Prima serata Rai 1 - LA FORTUNA: 13,3% - 2 milioni 231mila Rai 2 - MADE IN SUD: 7% - 1 milione 67mila Rai 3 - REPORT ...La nuova soap di Rai 1 fa meglio delle repliche de Il Paradiso delle Signore: nel preserale Flavio Insinna si ridesta con gli ascolti televisivi ...