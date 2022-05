Ascolti TV 30 maggio, L'Eredità risale la china in quest'ultima settimana (Di martedì 31 maggio 2022) Come sono andati gli Ascolti tv della giornata del 30 maggio? Nel Prime Time di Rai 1 ha debuttato la nuova miniserie 'La fortuna' mentre, su Canale 5, non è saltata L'Isola dei Famosi. Ilary Blasi è riuscita ad imporsi su tutte le trasmissioni. Si segnala la ripresa di Flavio Insinna che, in quest'ultima settimana de L'Eredità, sta risalendo la china. In tanti sono curiosi di sapere come sta andando la nuova soap spagnola, Sei Sorelle (qui le anticipazioni de 31 maggio) che ha praticamente scalzato Il Paradiso delle Signore. Ebbene, i numeri auditel si sono rivelati abbastanza positivi poiché questa soap iberica ha raggiunto l'attenzione di 1.56 milioni di spettatori e uno share del 18.4%. Basti pensare che le ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 31 maggio 2022) Come sono andati glitv della giornata del 30? Nel Prime Time di Rai 1 ha debuttato la nuova miniserie 'La fortuna' mentre, su Canale 5, non è saltata L'Isola dei Famosi. Ilary Blasi è riuscita ad imporsi su tutte le trasmissioni. Si segnala la ripresa di Flavio Insinna che, inde L', stando la. In tanti sono curiosi di sapere come sta andando la nuova soap spagnola, Sei Sorelle (qui le anticipazioni de 31) che ha praticamente scalzato Il Paradiso delle Signore. Ebbene, i numeri auditel si sono rivelati abbastanza positivi poichéa soap iberica ha raggiunto l'attenzione di 1.56 milioni di spettatori e uno share del 18.4%. Basti pensare che le ...

Pubblicità

davidemaggio : #AscoltiTV | Lunedì 30 maggio 2022· L’Isola dei Famosi cresce (19.1% – 2.4 mln). La Fortuna parte dal 13.3% (2.2… - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri lunedì 30 maggio 2022 - #Ascolti #Auditel #lunedì #maggio - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Partenza disastrosa per il nuovo pomeriggio di Rai2: Italiani Fantastici 2.3 Tu non sai chi sono io 1.3 Corpo di Ballo… - fashionsoaptv : Ecco l'articolo con gli ascolti delle principali soap opera in TV - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 30 maggio 2022: L'Isola dei Famosi cresce e conquista la vetta -