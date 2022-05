Ascolti tv 30 maggio 2022 | Ilary Blasi vince la serata Molto bene “Report”

(Di martedì 31 maggio 2022)tv: il reality di Canale batte la miniserie di Rai1 La classifica deglitv delle reti generaliste di ieri sera è stata vinta da L’Isola dei Famosi su Canale5, che ha registrato il 19,09% di share media con 2,453 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’adventure reality condotto daaveva raccolto il 18,93% e 2,3 milioni. Seconda piazza per la nuova mini-serie tv La fortuna proposta da Rai1 che guadagna il 13,30% e 2,231 milioni di contatti. Lunedì scorso la seconda parte della miniserie Solo per passione: Letizia Battaglia fotografa aveva fatto il 18,32% e 3,2 milioni. Medaglia di bronzo persu Rai3 con il 10,16% e 1,842 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva portato a casa il 7,82% e 1,4 ...

Pubblicità

MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 30 maggio 2022: L'isola dei famosi vince di poco su Fortuna, bene Report e Overdrive #ascoltiTV - zazoomblog : Ascolti tv l’Isola dei Famosi si impone nella serata di lunedì 30 maggio - #Ascolti #l’Isola #Famosi #impone - tvzoomitalia : #Ascoltitv 30 maggio 2022: Ilary Blasi vince la serata. Molto bene “Report”. “Isola dei Famosi” 19,09%, “La fortuna… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 30 maggio 2022: Ilary Blasi vince la serata. Molto bene “Report”. “Isola dei Famosi” 19,09%, “La fortuna… - Mattiabuonocore : Partenza disastrosa per il nuovo pomeriggio di Rai2: Italiani Fantastici 2.3 Tu non sai chi sono io 1.3 Corpo di Ba… -

Per scoprire glitv del 302022 non si può che cominciare con la prima serata, però: Rai Uno " La Fortuna: 2.231.000 spettatori e il 13.3% di share; Canale 5 " L'Isola dei Famosi: 2.E questo significa che, molto probabilmente, nella puntata che andrà in onda Martedì 31, ... ci sarà Giustizia per tutti 2 Purtroppo, al momento, non ne abbiamo conferma! Seppure gli...Boom pazzesco per Uomini e Donne il 30 maggio 2022: con oltre 3 milioni di spettatori è tra i programmi più visti di giornata ...Tutti i dati auditel della serata di lunedì 30 Maggio. Chi ha vinto la sfida degli ascolti fra L'isola dei Famosi e la fiction di Rai Uno