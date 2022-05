Ascolti tv 30 maggio 2022 analisi | “L’isola” domina al sud | batte “La Fortuna” e boccia Clementino Ranucci Delle Chiaie e 110% doppia un Porro nostalgico Tronchetti | Ligresti | Berlusca

Leggi su tvzoom

(Di martedì 31 maggio 2022)al top: su Rai1 Soliti Ignoti 4,699 milioni e 23,7%; il Tg120.00 a 4,372 milioni e 25,8%. Su Canale 5 Tg5 a 3,640 milioni e 21%. Altre Mediaset al 10,7% in prima serata Sta per arrivare giugno e quello del 30 diè stato un lunedì televisivo in cui non si è percepito ancora un vero e proprio rompete le righe nella competizione generalista. Su Rai1 è andata in onda la prima parte della miniserie d’acquisto Lae si è confrontata con la nuova puntata dedei Famosi su Canale5. Su Rai2 è rimasto lo show comico Made in Sud, con Lorellariuniti alla conduzione. Mentre su Italia1 è andato in onda il film action Overdrive. In tema approfondimento, invece, su Rai3 è tornato Report (bonus ...