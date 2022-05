Arrival - Il van elettrico si presenta con LeasePlan

(Di martedì 31 maggio 2022) Dopo la Svizzera, dove, insieme a, ha svelato la versione beta del suo veicolo di consegna a zero emissioni a fine aprile, è la volta del Regno Unito, al Commercial Vehicle Show di Birmingham, a mostrare questo vanal pubblico aziendale., società nata nel 2015 con l'obiettivo di produrre veicoli commerciali leggeri elettrici con base a Londra e quotatasi al Nasdaq nel 2020, ha chiuso diversi accordi di partnership con operatori di mobilità, come Uber o, appunto, come, il noleggiatore olandese - in procinto di unirsi al colosso francese ALD Automotive - il quale si è impegnato ad acquistare 3.000 veicoli a zero emissioni dalla società britannica. Che ha in portfolio ben 143.000 ordini, tra cui anche 10.000 veicoli più altrettanti in opzione, da parte di UPS, ...

Arrival Van: furgone elettrico che cambia tutto. Tesla dei veicoli commerciali | Video Nel terzo trimestre dell'anno inizierà la produzione per la guida a destra, dal primo trimestre 2023 sarà la volta per quelli destinati all'Europa ...