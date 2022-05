Arrestato a Roma manager lettone ricercato da russi, difesa: “Intervenga ministra Cartabia” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Auspichiamo un intervento della ministra Cartabia per la scarcerazione del mio assistito, almeno provvisoria, è evidente che non ci sono le condizioni per l’estradizione in russia”. Così all’Adnkronos l’avvocato Alexandro Tirelli, difensore di Sergejs Malikovs, il manager 48enne della Lettonia, Arrestato e portato in carcere domenica scorsa a Roma sulla base di una segnalazione Interpol emessa su richiesta della russia, che lo accusa di reati finanziari tra cui riciclaggio. L’uomo, come scrive oggi ‘Il Messaggero’, si trovava nella Capitale per una vacanza. “Il mio assistito è arrivato in albergo a Roma e nel momento in cui si è registrato è scattata la segnalazione Interpol – spiega il difensore – Al di là di cosa deciderà la Corte ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Auspichiamo un intervento dellaper la scarcerazione del mio assistito, almeno provvisoria, è evidente che non ci sono le condizioni per l’estradizione ina”. Così all’Adnkronos l’avvocato Alexandro Tirelli, difensore di Sergejs Malikovs, il48enne della Lettonia,e portato in carcere domenica scorsa asulla base di una segnalazione Interpol emessa su richiesta dellaa, che lo accusa di reati finanziari tra cui riciclaggio. L’uomo, come scrive oggi ‘Il Messaggero’, si trovava nella Capitale per una vacanza. “Il mio assistito è arrivato in albergo ae nel momento in cui si è registrato è scattata la segnalazione Interpol – spiega il difensore – Al di là di cosa deciderà la Corte ...

